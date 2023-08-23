今（23）日是823砲戰紀念日，國民黨發言人、台中市立委參選人廖偉翔希望兩岸政府都能理性思考，共同建立對話，「莫忘戰爭殘暴，和平可貴」。

廖偉翔今日在臉書表示，當年金門彈如雨下，每一發砲彈的背後是無數家庭的擔憂與淚水，曾經的火藥味與硝煙，都是兩岸走過的曲折道路，如今雖然不像當年一樣危機四伏，但卻在交流中產生越來越多的摩擦，如同最近芒果被禁一樣，如果大家只想「旺季過了，沒有關係」，但重要的是接下來還有早就已經被禁的文旦，且芒果的旺季明年也會再次到來，屆時農民的生計該如何是好？

「我認為，兩岸還是應該建立對話！」廖偉翔認為，當兩岸有標準上的差異時，應理性檢視到底是政治問題，還是真的有相關問題，並共同來尋求解決的辦法，「畢竟讓民眾安居樂業才是政府最首要的目標，倘若接下來ECFA也斷，農業，服務業、製造業、甚至旅遊業都會受到衝擊，對兩岸都是不利的。」

廖偉翔說，兩岸政府應理性的思考，因為除了政治上的兩岸之外，還有經濟、文化、教育等領域的兩岸，希望兩岸不會因為短暫的利益或誤解，而斷絕了建立多年的橋樑，「莫忘戰爭殘暴，和平可貴」。