民眾黨金門縣黨部主委吳嘉將(右四)帶領執行長周曉芸(右二)及立委參選人尚文凱(中)等人，前往太武山忠烈祠祭拜。（圖／民眾黨金門縣黨部提供）

今天是八二三戰役勝利65周年紀念日，包括總統蔡英文、國民黨總統參選人侯友宜及郭台銘等都到金門參加相關活動，民眾黨總統參選人柯文哲上午雖到台北忠烈祠致意，金門地區的追思活動也不缺席，由該黨金門縣黨部主委吳嘉將帶領執行長周曉芸，以及立委參選人尚文凱等人代表，前往太武山忠烈祠祭拜，為捍衛金門的先烈們致上最崇高的敬意。

吳嘉將表示，金門八二三砲戰是中華民國國土防衛史上的重要戰役，是無數戰士為保家衛國而英勇戰鬥的歷史見證。他說，台灣民眾黨金門縣黨部將始終與國人同心協力，捍衛台灣的自由、民主和和平，為台灣的繁榮發展貢獻力量。

周曉芸則強調，八二三戰役的背後是一段感人至深的歷史，這段歷史見證了金門百姓堅韌不拔的意志，以及先烈們用鮮血捍衛了台灣65年的穩定和平。她表示，金門台灣民眾黨將繼續秉持民主、自由的價值觀，為兩岸的和平穩定努力，推動金廈更緊密的發展。

民眾黨提名的立委參選人尚文凱也說，參與公祭活動是表達對此役陣亡將士的追思與敬意。她強調，民眾黨將以實際行動支持兩岸的安全、繁榮與發展，讓先烈們的犧牲不會被遺忘。

被問及柯文哲此次未能出席金門八二三戰役65周年公祭追思活動時，金門縣黨部表示，八二三戰役追思活動不分空間與形式，有心最重要。