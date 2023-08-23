民進黨今中常會，今天是823砲戰，身兼民進黨主席副總統賴清德會中向當年犧牲奉獻的台灣軍民同胞表示，維持台海的和平穩定，是兩岸共同的責任，中國必須正視中華民國台灣的民主成就，尊重台澎金馬人民，民主自由的生活方式。他要重申「承諾不變、善意不變」，並且願意在基於互利、尊嚴、對等，沒有先決條件下，與對岸展開對話，創造和平共榮。

民進黨發言人張志豪轉述賴清德會中致詞指出，：今天適逢8月23日，823這一天，對中華民國台灣來說，是意義重大的日子。65年前發生在金門的這一場戰役，守護了台澎金馬的民主自由，為中華民國台灣的和平與繁榮奠下基礎。

賴清德說，但也因為823砲戰的爆發，金門承擔了戰地政務所帶來的自由限制，經濟發展也受到影響，因此錯失許多機會，這也是政府應該要彌補、中央政府加強離島補助的原因之一。「我非常清楚國軍守護國家、守護民主的辛苦與犧牲，也很感念金門人的付出」。

他說，今天要向當年在823砲戰中，犧牲奉獻的台灣軍民同胞，以及65年來，勞苦功高的國軍致敬，「謝謝您們始終站在第一線，守衛國家的安全與和平」。維持台海的和平穩定，是兩岸共同的責任，中國必須正視中華民國台灣的民主成就，尊重台澎金馬人民，民主自由的生活方式。

他表示，他要重申「承諾不變、善意不變」，並且願意在基於互利、尊嚴、對等，沒有先決條件下，與對岸展開對話，創造和平共榮。「民主和平是我們生活的根基，重要的像空氣一樣，但也是如此的理所當然，一旦失去了，才知道會無比難受」。

他強調，今天紀念823戰役，就是為了記取戰爭殘酷的歷史經驗，全力追求永久和平，台灣會堅守維持台海及區域和平穩定的重要任務。