據《菱傳媒》今（23）日公布的最新民調顯示，有43.09%民眾擔憂兩岸未來3年內一定會或可能會發生戰爭，另有56.44%民眾盼與中國全面對話交流溝通，避免兩岸開戰。對此，媒體人王尚智透露，若明年總統大選是由民進黨參選人賴清德選上，對岸恐一月底、過年前「該斷的就斷了」，特別是早收清單會斷光。

中共頻頻軍演，令國人人心惶惶。據《菱傳媒》委託皮爾森數據執行最新民調顯示，有43.09%民眾擔憂兩岸未來3年內一定會或可能會發生戰爭。至於要避免兩岸發生戰爭的風險，哪個政策比較適當？有56.44%贊成跟中國全面對話交流溝通以避免兩岸發生戰爭的風險，43.56%贊成購買軍備提升國防能力。

王尚智今在政論節目《大新聞大爆卦》中提及上述民調時直言，或許民眾對於對岸壓迫的感受不大，但包括他在內的許多媒體人都知道壓迫已山雨欲來。王尚智透露，如果明年大選賴清德選上，在一月底、過年前，對岸就會把該斷的就斷了，特別是早收清單會斷光。

隨著對岸在軍事演習方面包括演練、跨中線以及無人機環台偵測等該做的舉動都做了，王尚智提到，過去預期10月開始才會感受到的兩岸議題，今年會提早到9月就會開始，因為對岸舉動已一波波到來。