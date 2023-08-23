台中市食安處加強查核校園午餐廚房環境衛生。（台中市食安處提供／馮惠宜台中傳真）

台中市食安處今（23日）公布校園食材上半年稽查結果，竟在1家團膳工廠及食品公司分別被查獲貯存逾期醬料以及冷凍肉棒腿過期，依《食安法》各裁罰12萬元及6萬元罰鍰，另查獲1家團膳工廠食材供應商印干片防腐劑「苯甲酸」超標，依法開罰3萬元。

食安處今年迄7月共執行192家次校園食材衛生稽查，今在網站公布校園食材上半年稽查結果，其中3月間在清水區佳祥餐盒食品廠查獲逾期烤肉醬、韓式淋醬、番茄醬、迷迭香粉，依違反食安法裁處新台幣12萬元罰鍰。今年5月間也在太平區祥弘食品有限公司發現逾期棒腿，依法裁處新台幣6萬元罰鍰。

食安處指出，針對2家查獲貯存逾期原料業者，當場封存違規品項並沒入銷毀；食安處也公布，抽驗257件校園午餐菜餚檢驗衛生標準（含金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、單核球增多性李斯特菌）、144件加工品（依產品性質檢驗防腐劑、漂白劑、殺菌劑等），其中沙鹿區團膳工廠全誠食品的印干片防腐劑「苯甲酸」超標，來源商即上浤農產行無法提供產品來源，裁罰供應商3萬元。

食安處長傅瓊慧說，市府啟動跨局處食材供應商聯合稽查專案，共抽查16家食材供應商，教育局負責採購文件及人員管理、農業局負責抽驗生鮮食材、食安處負責環境衛生及食材管理查核，共同把關校園午餐食材品質。

傅瓊慧說明，食安處每學期全面稽查抽驗21家團膳工廠，及136所自設午餐廚房學校，也啟動餐盒食品工廠風險分級查核專案，邀聘專家學者實地輔導及追蹤改善情形；此外，食安處每學期以「加強抽驗校園午餐菜餚及加工品」方式，嚴密監控校園午餐供膳品質。