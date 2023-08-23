部立基隆醫院院長林三齊（圖右）、耳鼻喉科主任醫師邱柏翰（左）提醒民眾注意老年聽力障礙，及早就醫。（張志康攝）

隨著科技進步，現今助聽器的型式也愈來愈多元，甚至可以依個人生活習慣量身訂做。（張志康攝）

很多人都會發現，有些老人家在聽力變差之後，個性也隨之大變，甚至暴躁、易怒。部立基隆醫院耳鼻喉科主任醫師邱柏翰23日表示，這都是老年聽力障礙會導致的結果，甚至有調查指出，有聽障的老人，失智風險較常人高出5倍，憂鬱症風險也高出4倍。

邱柏翰指出，老年聽力障礙是一種隨著年紀增長而產生的退化現象。根據美國的一項統計，55歲至64歲約有25％、65歲至84歲約有43 ％的人有聽損的問題。

隨著聽力障礙而來的，老年人心理狀態也會隨著改變，有些人會因為溝通受阻與親友疏離、拒絕社交，甚至因為聽不清楚，產生焦慮、被害等妄想，覺得別人都在說自己的壞話，或是在背地裡設計陷害自己等等。邱柏翰說，這些在臨床上都不算新鮮事。

為此，邱柏翰建議，當家中長輩覺得聽不清楚時，可以至耳鼻喉科門診評估，視需要安排聽力評估。醫師會為長輩進行耳道、耳膜檢查及純音聽力檢查、語言聽力檢查、腦幹聽性反應檢查、鼓室圖檢查等。釐清聽力障礙的發生原因，再進行針對性的醫療手段。

邱柏翰進一步說明，一般來說，聽力障礙大致可以分為感音性聽力障礙，傳導性聽力障礙及混合性聽力障礙等3種，不同類型的聽力障礙，也有不同的處理方式。如傳導性的聽力障礙通常是可以採手術治療的，感音性聽力障礙，如老年聽力障礙，就可以考慮配戴助聽器來改善。

雖說老年聽力障疑最有效的解決方案是配戴助聽器，但卻不是配戴了助聽器就可以解決所有問題。邱柏翰說，其實配戴助聽器多半都需要一段適應與學習的時間。原因是每個使用者的聽力程度、生活型態與使用環境大不相同，選配助聽器時會由專業的聽力師或選配師協助，挑選適合自己的助聽器。

另一方面，有些老人家也會因為助聽器很明顯，不想讓外界有既定的「臭耳人」刻板印象而拒絕使用，也有人是因為配戴起來不舒服而拒絕。邱柏翰說，近年來隨著科技日新月異，助聽器的類型也愈來愈多，除大幅改善不適感外，也可以依照個人的生活習慣去量身訂做。他呼籲有需要的民眾應及早就醫評估，才能盡早改善生活品質。

目前部基耳鼻喉科特別提供「具低收入戶或中低收入戶身分，且同時領有聽障手冊」者，補助每人一只免費數位式助聽器（以上補助需經部基耳鼻喉科評估及社會工作室審核，詳情請依現場公告為準），讓經濟弱勢的聽損者也能有聽清楚的機會。