近來網路上與Line等社群軟體流傳2023年各縣市重陽敬老金懶人包，其中有訊息指苗栗縣今年將發放3000元敬老禮金或尚未公布發放時間，引起苗栗鄉親疑慮。不過苗栗縣府社會處23日澄清，縣府推動「苗栗縣敬老禮金發放自治條例」，今年6月才經苗栗縣議會三讀通過，預算預計11月通過，敬老禮金規畫2024年正式發放，預計明年春節前10天的1月10日發放。

苗栗縣長鍾東錦競選政見之1，包括發放三節敬老禮金，縣府訂定「苗栗縣敬老禮金發放自治條例」，今年6月經苗栗縣議會三讀通過，7月5日公布實施，以縣府聯合18鄉鎮市公所名義核發，表達政府對長者敬重與關懷。

縣府社會處長楊文志表示，敬老禮金發放對象為當年1月1日前，年滿65歲以上或年滿55歲以上原住民，且設籍苗栗滿1年以上長者，每人每節核發1000元，分別在春節、端午節及重陽節前，以匯款方式撥入領款人本人帳戶。

他說，相關系統目前正建置中，預計今年9月中旬後，由各鄉鎮市公所以郵寄或親送通知單方式通知符合資格縣民。縣府估算符合資格長輩約9.8萬人，預計1年約需近3億元經費，經費編列預計今年11月送審。

考量最近詐騙案件頻傳，加上網路有相關重陽敬老金懶人包訊息有誤，因此希望特別澄清跟宣導防詐，苗栗縣敬老禮金規畫2024年起發放，第1次發放時間將在明年春節前10天，約1月10日正式發放。

另外，苗栗縣政府不會發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄敬老禮金，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳或設定，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，避免個資被竊或遭詐騙。如有任何疑義，請先洽詢戶籍所在地公所。如遇可疑網站或訊息，請撥打165反詐騙專線。