8 月 21 日，由南京市電影電視動漫藝術家協會、台灣電影製作發展協會主辦，南京市台誼會承辦的 「寧台影視製作發展交流會」圓滿舉辦。

南京市影視動漫藝術家協會副主席、南京藝術學院電影電視學院院長陳捷主持交流會，集結來自南京和台灣的二十多位影視行業工作者，相聚在南京，暢談兩岸交流合作，共話影視製作發展。

交流會圍繞兩岸影視創作、弘揚中華傳統文化，推動兩岸影視交流、促進影視產業發展等主題展開熱烈討論。期望通過電影交流活動相互往來，推動兩岸影視製作密切合作及溝通，並整合多方產業資源，創作出許多以中華文化的為核心的優秀作品。

交流會上，與會的專家透露，以南京籍體育名人欒菊傑成長故事為腳本的電影正在籌拍中。欒菊傑1958年出生於江蘇南京，成長於南京業餘體校，畢業於南京體育學院，在1984年第23屆洛杉磯奧林匹克運動會上，她獲得女子花劍冠軍，成為第一個在奧運會上獲擊劍冠軍的亞洲人；同年在第23屆世界杯賽上再奪世界冠軍。

尤其讓廣大南京人深感驕傲的是，1980年代初，著名報告文學作家理由的成名作《揚眉劍出鞘》，記錄了中國女子花劍運動員欒菊傑成長和生活的故事。

作為南京知名運動員之一，欒菊傑刻苦訓練、百折不撓的感人故事，一直激勵著人們，兩岸共同籌拍的這部電影也是為傳遞江蘇好聲音，並促進兩岸影視以及文化交流的影視創作精彩實踐，更是加大兩岸影視、網絡文化人才，特別是加強對青年人才培養、交流、互鑒的親情平台的建設。

兩岸影視交流是增進兩岸民眾瞭解、共同弘揚中華優秀傳統文化的重要渠道。經過不斷地嘗試，近年產出許多優質的合作片。

與會嘉賓大多都是初次見面，但兩岸影視工作者依舊對於作品產生眾多共鳴，碰撞出合作機會，紛紛希望，今後能建立長效溝通機制和對話平台，實現常態化交流，加強兩岸影視文化的交流互動和多元合作，整合產業資源，搭建影視發展的共同平台，未來能共同創作出一批優秀作品。