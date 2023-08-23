「別人不了解，但鄭文燦一定了解！」桃園市副市長蘇俊賓23日主持市政會議時指出，成立北橫國家風景區是市民長期的夢想，但卻一直受阻，直指機場服務費大部分用於國家風景區，但桃園境內卻零國家風景區，市長張善政多次和副閣揆鄭文燦溝通獲得支持，讓市民驕傲的北橫國家風景區指日可待。

蘇俊賓表示，北橫一帶的文化、生態、觀光旅遊的價值皆非常高，卻受限於資源不足，市府致力於推動北橫國家風景區的成立，這是市民長期以來的夢想，卻多次受阻。

蘇俊賓特別提到，桃園是桃園國際機場的所在地，桃園國際機場會收取出境旅客每人500元的機場服務費，其中半數用於觀光發展基金，而觀光發展基金絕大比例又使用於國家風景區，但目前全國13處國家風景區中，卻沒有1處在桃園。

「別人不了解，但鄭文燦一定了解！」蘇俊賓說，市府特別向行政院報告如此不公平的情形，市長張善政也多次與副院長鄭文燦溝通，目前已獲得行政院的支持，跨部會的相關工作正在進行，也有初步進展，相信桃園在可預見的未來，將設立讓市民驕傲的北橫國家風景區。