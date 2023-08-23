民眾黨雲林縣黨部執行長王新堯被質疑涉嫌違反律師法，還曾涉犯強盜等罪，外界質疑民眾黨染黑，對此，民眾黨也反批「民進黨不給更生人機會」。民進黨立委林俊憲今表示，白色老是跟黑色走這麼近，其實原因很簡單，就是真的沒人了，若民進黨標準對民眾黨太高，那憑什麼說服選民比民進黨好。

林俊憲說，民眾黨雲林縣黨部被人質疑滿滿江湖味，原本一件跟民進黨完全無關的事，硬被民眾黨戰狼發言人扯進來，「不要連對手都蹭好嗎？」「民進黨自己的內規，干你們什麼事啊？」

林俊憲說，賴清德上任後訂立的排黑條款確實比法律還嚴格，但也是為了回應人民的期待，展現作為執政黨的態度，從黨內開始把關，柯文哲要任用涉黑人士當黨公職，那就要有受社會檢驗的準備，黨內的「江湖人士」密度那麼高，套句柯主席的話，真的「怪怪的」。

林俊憲指出，柯急著選總統，才沒空像民進黨一樣，讓默默無聞的素人深耕地方，逐步贏得民眾認同，要的是即戰力、馬上能號召出選票的人，於是只能從其他黨不願碰觸的勢力開始挖。他至今對民眾黨最不滿的一點，就是每當出現爭議受批評時，老是擺出一副「我們是小黨，所以要寬容」的姿態來逃避。

林俊憲批評民眾黨，如果組的是什麼俱樂部，沒人在乎要找誰，可是柯可是要爭取執掌國家大政的人，想執政就沒有人會再包容你們的爭議，是時候該長大了。