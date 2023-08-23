財政部關務署聯合刑事警察局偵三大隊，今年（112年）7月，追查從加拿大寄出的「香氛蠟燭」國際包裹，裡面竟藏有重達16.28公斤的安非他命，警方隨即報請臺北地方檢察署檢察官指揮，組成專案小組深入追查來源及上游。

警方專案小組由組成成員，刑事警察局偵查第三大隊第三隊、北市中山分局，桃園中壢分局、桃園分局、大園分局、刑警大隊、臺中第四分局、宜蘭縣刑大。分別前往台北市、桃園市、台中市、宜蘭縣查緝，逮捕林男（37歲）、葉男（24歲）、潘男（27歲）、周男（33歲）、馬男（35歲、竹聯幫平堂）等5人。

據了解，警方調查發現，運毒集團十分狡猾，設立5層分工斷點，刻意填寫錯誤的收件地址及收件電話，讓郵差無法派送，包裏轉至郵局候領，運毒集團再指派犯嫌前往郵局領取，領取後再逐層上交至幕後主嫌。

專案小組詳細調查、抽絲剝繭，掌握運毒模式及據點後，依序逮捕第1層收件人葉嫌、第2、3層接運毒品的上手潘嫌及周嫌。

分析相關情資後，查出幕後主嫌，再拘提第4層竹聯幫平堂馬姓主嫌及第5層林姓幕後主嫌到案；犯罪集團雖然分工精細，利用層層轉手領取毒品包裹，但仍遭到警發查緝瓦解。

查獲證物證物，國際郵包1只、第二級毒品甲基安非他命毛重16.28公斤、手機14支、加拿大銀行支票1本、點鈔機1臺、新臺幣70萬元。全案依違反毒品危害防制條例移請臺北地方檢察署偵辦，林嫌等5人均遭到裁定羈押禁見。

警方指出為，落實行政院訂頒之「新世代反毒策略行動綱領」第二期「溯毒、追人、斷金流」之「斷絕毒三流」反毒總目標，由刑事警察局(毒品查緝中心)分析情資、整合警力，與關務署合作查緝毒品，刑事警察局將持續強力掃蕩不法黑幫及販毒集團，溯源斷根，全力打擊瓦解製、運、販毒組織，以維護國民安居樂業之生活空間。

刑事警察局呼籲民眾勇於檢舉毒品，依防制毒品危害獎懲辦法第6條規定，毒品檢舉獎金最高可達新臺幣1仟萬元，且會給予檢舉人保密身分；為共同維護國人健康及社會安定，請國人勇於檢舉不法走私販毒及製毒工廠集團。刑事警察局檢舉專線電話：02-27567252、02-27673390。

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