據這項預採購合約，國光生技必須針對未來可能發生的新型流感病毒株選定進行研發，從生產、製造到製程優化，進一步到臨床試驗規劃及藥證申請，定期繳交進度報告，以確保新流感疫情爆發時，國光能在最短時間內生產並供應全民所需的疫苗。

國光生技營運長張金全表示，公司在2012年就加入「國際製藥聯盟IFPMA全球流感疫苗供應任務組(IVS Influenza Vaccine Supply International Task Force)」 ，與Sanofi、GSK等19個全球主要供應流感疫苗的國際大廠並列聯盟會員，會員能參與WHO每年季節流感疫苗病毒選株會議(2月底北半球、9月底南半球)，在第一時間獲得全球最新流感病毒監測資訊，並迅速取得新流感病毒株，與國際大廠經驗交流。

國光生同時也是WHO新型流感防範架構PIP(Pandemic Influenza Preparedness) Framework的合作夥伴，為台灣唯一加入的流感疫苗廠，對於迅速因應新流感疫情及流感疫苗生產具有獨特優勢。根據疾管署資訊，新型流感是指主要感染禽鳥或豬等動物的流感病毒，一旦發生變異可能感染人類，即統稱為新型流感，而WHO近年來在全球密切監測可能流行的新型A型流感病毒包括H5、H7、H9等。