楊貴媚、洪都拉斯、曾莞婷、威廉、法比歐組成花甲少年組合，前往香港錄製實境綜藝《花甲少年趣旅行》。楊貴媚坦言過去認為曾莞婷是個嬌嬌女，藉由旅行後有了全新的認識，「她個性滿好的，有嬌滴滴的一面，但是也可以很配合大家，原本以為她會那裡不能去、這裡不想去，結果到哪裡都能配合，挺可愛的。」

楊貴媚也點名洪都拉斯是團隊的開心果，「他經歷過大風大浪，什麼場面沒見過，只要有他在的地方真的笑聲連連。」威廉則是可愛的暖男，「威廉滿能察言觀色的，帶去玩的景點，有替我們花甲著想，沒有太辛苦，但又很有意思。」她說，法比歐不只外表看起來穩重，做任何事情也都穩穩的，「他帶我們去的地方都超好吃，人也很好相處」，堪稱美食達人。

曾莞婷也細數每個團員的優點，表示楊貴媚是流程擔當，多虧她總是能讓節目順利進行。洪都拉斯是氣氛擔當，有他的地方就有歡笑，而且洪都拉斯跟威廉都是人來瘋，每次玩開心了就像脫韁野馬拉不回來，「但像我這麼冷靜的人，就是需要這種朋友。」

她稱讚法比歐是「顏值擔當」，「有他在的畫面都好舒服，所以我每張照片不知道為什麼都有他。」剛好法比歐擅長攝影，讓愛拍照的她直言：「拍了很多我的美照，旅行最需要這種朋友。」

花甲組和少年組的差異？曾莞婷認為花甲組配合度、參與度都很高，「反而是少年組有些狀況，可能前一天太開心，精力用完了，就趕快給他們吃吃喝喝，有體力後就OK了！」實境綜藝《花甲少年趣旅行4》於每周六晚上10點在MyVideo網路獨家播出。