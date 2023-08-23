白襪總管韓恩。（美聯社資料照）

芝加哥白襪23日宣布開除球團執行副總威廉斯（Ken Williams）以及總管韓恩（Rick Hahn），決心改朝換代，他們本季49勝77負，在美聯中區只贏過擺爛的皇家。白襪老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）聲明：「這對我而言是個無比艱難的決定，因為這兩位才華洋溢的人都與白襪有深厚的關係，威廉斯就像是我的兒子，我也永遠會把他視為家人。」

白襪在2005年勇奪世界大賽冠軍，威廉斯與韓恩兩人獲得老闆藍斯道夫的信任。經過多年重建，白襪2020年重返5成勝率與季後賽，但是今年的悲慘戰績顯示重建沒有成功。藍斯道夫說：「我們很看好這支重建隊伍的競爭力，今年的結果令人失望，這使我相信最佳的決定是更換領導階層。」

威廉斯球員時代效力過白襪（1986-88），退役後回白襪擔任球探，最後升任管理職，成為當時比較少見的黑人高管，白襪摘冠時他是球隊總管。藍斯道夫在1981年買下球隊，他確實是認識威廉斯非常久的時間了。韓恩2002年加入白襪，後來也被評價為業界最佳總管之一。

名人堂教頭拉魯沙（Tony La Russa）2021年重出江湖掌兵白襪，但是去年因為個人健康問題再度退役。換帥之後的白襪又於今年跌落後段班，季中交易出清了幾位好手換來新秀，預計迎接新一波整頓。