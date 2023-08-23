在華人世界裡，鬼月向來諸事不宜，日前馬來西亞有位刺青師在鬼門開當天為客人紋身，完成後她拍下成果，沒想到照片中竟然出現一張詭異人臉，四處東張西望，更可怕的是，這張臉似乎聽得懂人話，嚇得她趕緊請對方去廟裡拜拜，以免厄運上身。

根據馬來西亞《中國報》報導，這位在檳城執業的女刺青師在農曆七月初一當天為一名女顧客紋身後，按照慣例拍攝成果照，不料在沒有紋身的空白處，竟然浮現一張黑色五官的「人臉」，先是朝上看了看，接著直視鏡頭，不一會兒就消失了。

該名刺青師表示，當下她懷疑是手機出了問題，便在心裡默念：「如果你真的存在，請再次顯現給我看。」沒想到人臉真的應要求再次出現，還做了好幾個表情！她也立刻拿起手機拍下來。

她說，自己從7年前開始為刺青顧客拍照，卻是頭一次遇到這種情況，事後詢問得知，這位客人剛去過邦咯島和仙本那，在當地生了一場病。她懷疑對方可能在旅途中招惹到好兄弟，把不好的東西帶回來，趕緊叫她去拜拜消災。另外她也表示，或許有人會懷疑她P圖唬弄人，但她平時工作繁忙，根本沒有閒工夫造假，強調一切都是親身經歷，信不信由人。

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