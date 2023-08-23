台東釋迦農友易川旗說，傳統農民較擅長種植，起初踏入產銷履歷相對困難，其實像是為釋迦寫筆記。（蔡旻妤攝）

民眾開心體驗採釋迦樂趣。（蔡旻妤攝）

民眾開心體驗採釋迦樂趣。（蔡旻妤攝）

台東縣釋迦生產面積約5115公頃，占全台96％，農糧署東區分署近年力推產銷履歷驗證，目前通過產銷履歷驗證面積達639公頃，僅1成多。農友易川旗表示，起初認為隨時記錄很難，上手後如同為釋迦作筆記，且到了北農還有專區可優先拍賣。針對年底鳳梨釋迦即將重新銷往大陸，農糧署呼籲果農加入產銷履歷，才能成為外銷供果園。

台東大目及鳳梨釋迦生產面積分別為2279及2836公頃，目前通過產銷履歷驗證的面積約639公頃，顯示有近9成仍未加入。農糧署東區分署長徐煇妃表示，鳳梨釋迦需有產銷履歷標章，才能列入外銷供果園，她說，鳳梨釋迦產季是12月，現在開始記錄，等到採收後趕快送驗，就能拿到證書，配合產季銷往大陸還來得及。

而獲獎無數的台東市果樹產銷班第29班自2018年成立以來，14名班員中已有13人參與產銷履歷驗證，通過面積16.7公頃，以全體班員通過為目標。

曾任班長的釋迦農易川旗說，班裡以大目為主約50甲，其中3甲是鳳梨釋迦，不過去年仍因鳳梨釋迦滯銷，連帶影響大目釋迦價格，「希望政府能夠真正替農民打開通路，對於今年價格很有期待」。

易川旗進一步說明，傳統農民較擅長種植，起初踏入產銷履歷相對困難，投入成本不高，也有補助，「像是寫筆記，上手了就得心應手，何時施肥、剪枝、用藥，一目了然，下一代想投入也可以直接參考」，如今消費者意識抬頭，有了產銷履歷，不僅對自己、也是對消費者負責，到了北農拍賣市場，不僅有專區可優先拍賣，價格也優於其他果農。

東區分署強調，無論內銷或外銷，產銷履歷驗證已是基本門檻，農糧署提供3分之2驗證費用補助，呼籲農民盡早加入，生產優質的產銷履歷釋迦。