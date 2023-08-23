華為曾是全球第三大手機品牌，僅次於蘋果、三星，但因美國制裁斬斷生路，華為手機已走下神壇，在台灣有3年沒銷售新機，更陸續關閉台灣品牌店，21日高雄夢時代最後一家門市熄燈，等於宣告華為品牌店全台收攤。華為手機在台灣市場沒落後，由另一大陸品牌OPPO搶下市占，躋升台灣第三大手機品牌。

手機王報導，華為繼6月收掉台北三創品牌店後，8月21日高雄夢時代品牌店因租約到期而結束營業，意味著華為在台灣的品牌店全都掰了，目前華為已將實體銷售轉向與3C連鎖通路合作。

華為巔峰時期，全台擁有14家華為品牌體驗店與專賣店，並在北中南設有華為服務中心，不過才5年光景，已黯然收攤。

報導指出，由於華為無手機可賣，目前在台灣銷售重心轉向智慧手錶、智慧手環等穿戴裝置，以及筆記型電腦、平板等。華為除了調整通路策略，改與3C連鎖通路合作，也透過外包授權，由聯強直營服務中心、大師修、燦坤門市等據點，提供售後維修服務。