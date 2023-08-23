台南社區大學海灘廢棄物監測社邀集市議員、台南市漁港及近海管理所、成功大學水工所學者、蚵農等多人共同參與牡蠣養殖改善座談會。（洪榮志攝）

台南沿海是全台浮筏式牡蠣養殖的重鎮，產量約占全台3成，總產值超過5億元。但因蚵農習慣使用的保麗龍浮具，以及近來市府補助使用的發泡塑膠（EPP）浮具，容易造成海洋生態浩劫及汙染海岸環境，飽受各界批評。台南社區大學23日建議，應該改為補助HDPE等新式浮具，不要再補助EPP；市府漁港及近海管理所回應說，最好能分兩階段全面禁用保麗龍及EPP，否則恐將引發反彈。

牡蠣養殖改善座談會展示的多項浮具。（洪榮志攝）

台南社大海灘廢棄物監測社為改善浮筏式牡蠣養殖浮具造成的海洋汙染，今天邀集市議員、台南市漁港及近海管理所、成功大學水工所學者、蚵農等多人，在台南市議會參與牡蠣養殖改善座談會，除要求市府今年修正《台南市淺海牡蠣養殖自治條例》，全面禁止使用保麗龍、EPP等浮具外，也提供多項改善方案，希望讓蚵農未來能有多種替代方案可供選擇。

台南社大環境小組研究員晁瑞光表示，近年來海灘廢棄物監測結果，發現廢棄的EPP相當多；對一般民眾而言，EPP與保麗龍無異，同樣都會產生汙染，許多養殖牡蠣的國家也都遇到同樣問題，台南應作為全台灣，甚至是世界的模範，率先禁止使用EPP浮具，讓牡蠣養殖能兼顧永續環保。

市議員穎艾達利也認為，過去農業局在中央補助下，建立大規模的環保浮具模組養殖示範區，但這些經費主要卻用在補助EPP浮具上；鑑於EPP與保麗龍浮具一樣都會碎裂，民眾根本分不出來，此次座談會分享的不同替代方案，都可作為未來修法禁用EPP後，提供蚵農選擇的配套措施。

不過，漁港及近海管理所所長周瓈朝卻強調，台南市沿海牡蠣養殖面積約1400公頃，今年申報放養8315棚，使用的浮具數量約14萬多顆，目前已修法公告2026年全面禁止使用保麗龍浮具；至於EPP浮具，則因近幾年市府每年補助3000多萬元，多數蚵農家中儲備仍多，一旦立即全面禁止使用，恐將引發反彈，建議延長禁用時間。

台南市牡蠣產業發展協會理事長陳俊安認為，該會推廣的HDPE新式蚵棚，不僅通過蚵農作業習慣與浮力測試，同時安平區也有2／3蚵農連署同意使用；蚵農謝文堯亦認為，他使用PE硬式浮具反而比較安心，因為不會像EPP浮具會破碎，也不用擔心對海洋及人體造成危害。

成功大學水工所副研究員張引則分享可下潛式的牡蠣養殖浮棚，透過設計讓浮棚潛到水底避浪，目前已改良到第二代。另外，蚵農陳保良指出，延繩式養殖就不會有浮棚的問題，對環境更友善，經實際測試也可承受颱風不會損壞，成本並不會比浮筏式養殖還高。