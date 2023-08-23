一名33歲男子患有高血壓、高血脂，且自10多歲起抽菸至今，近來感覺胸悶胸痛，檢查竟是極為嚴重的心血管疾病，心臟就像一顆不定時炸彈，只能透過開刀才能搶救性命。醫師感嘆，男子除控制血壓、血脂外，若能及早戒菸，就不需面臨心臟開刀如此巨大的震驚。

新光醫院心臟內科醫師陳冠任在其臉書表示，上述男子患有高血壓（收縮壓長期約160毫米汞柱）、高血脂（低密度脂蛋白約140-160mg/dL），均高於標準值上限。此外，男子從10多歲起開始抽菸至今，最近幾天感覺偶發性胸悶胸痛，檢查竟然是嚴重心血管疾病。

陳冠任表示，人體心臟共3條大血管加1條重要幹道，男子就有2條完全阻塞，重要幹道的狹窄幅度也超過7成，所剩下的1條沒有完全堵塞的血管也有瀰漫性狹窄，簡而言之，男子的心臟就像顆不定時炸彈，隨時一引爆，就可能回天乏術。

他表示，以該男子嚴重的心血管堵塞，支架置放也非首選，因為處理繁複且復發性高，只能開刀治療，也就是「心臟繞道手術」。然而，男子年僅33歲，小孩才1、2歲，就面臨重大心臟手術才能續命的震驚中，實在是血淋淋的案例，因此民眾除了要控制血壓、血脂外，也要及早戒菸，以免憾事發生。

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