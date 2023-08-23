光田醫院急診部顏嘉德醫師提醒民眾，不明野菇不要採摘食用，以免毒從口入。（光田醫院提供)

台中黃姓婦人日前至公園踏青，看見草地上遍布新鮮野菇，因「最會惹事的毒菇」綠褶菇與可食用雞肉絲菇長得很像，婦人自認幼時曾在鄉下居住且有農務經驗，不慎將毒綠褶菇誤判為可食用的雞肉絲菇，便自行採摘回家煮食食用，1小時後出現中毒症狀緊急送醫，所幸及時救回一命。

56歲黃姓婦人假日前往台中都會公園踏青，近期因連日大雨後，草地上長滿新鮮不明野菇，由於「最會惹事的毒菇」－綠褶菇與可食用雞肉絲菇長得很像，黃婦自認幼時曾在鄉下居住且有農務經驗，在自行判定為雞肉絲菇後，便採集許多帶回家煮食晚餐。

飯後不久，黃婦出現嚴重腹絞痛、腹瀉、伴有噁心嘔吐及發燒，家人帶著吃剩的野菇，將她送至光田綜合醫院急診；急診部醫師顏嘉德表示，患者到院有血壓低、血氧濃度低、脫水等腸胃炎型中毒症狀，且意識昏沉、說不清楚話。家人稱黃婦是獨自食用，不知道吃了多少量。

肝膽腸胃科醫師林振勝指出，野菇中毒通常屬於急性，沒有特定解藥，治療方式為支持性療法，陸續治療休克、發燒、腹瀉、腹痛、噁心嘔吐與痙攣性疼痛症狀，讓病患盡速恢復意識並評估肝功能，以確保沒有永久性損害。

此外，視食用量多寡，毒性有可能隨著腸胃道進入腎臟與神經系統，因此會診腎臟科為病患的肝腎功能進行監測追蹤，而病患出現意識昏沉、暈眩症狀，同步會診神經內科確保中毒未對神經系統造成損傷。黃婦經收治住院4天後，病情終於穩定下來，直呼不敢亂採野菇來吃了。