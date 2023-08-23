25歲韓妹來台旅遊！騎Gogoro誤上國道「走中線」，罰單金額曝光。(警方提供)

外籍騎士誤闖國道！一名25歲韓國籍李姓女子來台遊玩，昨（22日）因導航設定錯誤，騎乘租來的Gogoro誤上國道，巧恰第一公路警察大隊員警在附近巡邏，趕緊上前將李女攔下，並帶回分隊處理，後續依《道路交通管理處罰條例》製單告發，最高可罰6千元以下罰鍰。

據了解，昨（22日）中午12時20分許，國道公路警察局第一公路警察大隊巡邏員警在汐止北上地磅站執勤時，發現一部普通重型機車誤闖國道，立即上前攔停至路肩，該機車騎士為一名25歲韓國籍李姓女遊客，表示來台旅遊，因導航設定錯誤，導致誤上國道。

國道警方後續將李女帶回分隊，告知她機車行駛高速公路之行為已違反《道路交通管理處罰條例》，可處新臺幣3000元以上，6000元以下罰緩，警方依法製單，並協助李女重新設定導航往汐止市區離去。

國道警方呼籲，民眾騎乘機車應注意道路標誌、標線，不可任意違規，應遵守交通規則，設定導航時要特別注意避開國道，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助，另用路人如發現有機車違規上國道時，在安全不違規的前提下，利用110或高速公路「1968警政報案」通報爭取時效，以確保國道行車秩序與安全。