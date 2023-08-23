根據周一在公開募股前所發表的文件，2023財年的26.8億美元營收中，中國貢獻了24.5%。

而幾乎所有的收入都來自於「安謀中國」這家公司，該公司為獨立的實體，擁有獨家在中國銷售安謀技術的權利，這使得安謀中國成為安謀的最大客戶，而不是蘋果或高通。根據安謀提交的文件，該公司有推欠付款的紀錄，給安謀業務帶來重大風險。

安謀中國事實上只是安謀的一個小股東。去年安謀中國出現內部激烈糾紛，董事長和股東進行兩年多的爭鬥，目前一群中國投資者和一家私人股本公司控制著多數股權。

目前尚不清楚，是哪個股東在控制著安謀中國。安謀本身僅持有安謀中國的4.8%實際權益。

除了這些內部問題外，美國限制對中國銷售的制裁措施，以及中國市場競爭加劇，都讓人對安謀中國的長期發展產生懷疑。

安謀表示，過去曾經遭遇安謀中國逾期付款的紀錄，而且公司不得不花費資源，才從安謀中國取得款項。

這些延遲付款也體現在安謀財務報表中，因為中國的營收和應收帳款之間存在差異。在上一財年中，24%的營收來自安謀中國，但有40%的應收帳款來自安謀中國，這意指，安謀在中國銷售的產品，尚有未收到款項者。