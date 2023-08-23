今日是八二三砲戰65周年紀念日，民眾黨主席柯文哲上午率黨公職赴台北忠烈祠向英靈獻花與追思致敬。柯文哲也在臉書發布相關貼文，卻被眼尖的網友抓包，一度將八二三砲戰的年份寫成「1947年」，不過隨後就更正為「1958年」，網友也嘲笑說：「哪一個小編數學不好？」「1947年跟民國47年都搞錯」。

據柯文哲臉書貼文的編輯紀錄，在下午12時32分、12時34分的版本中，誤將八二三砲戰的年份寫成「1947年」，但在下午12時55分的版本中，就已經更正為「1958年」。

有眼尖的網友在發現年份錯誤後立刻留言提醒，不過仍有許多網友在貼文更正後，仍翻出編輯紀錄酸說，「2023-65=1958，是哪一個小編數學不好？這種文以後要請數學家檢查還是歷史學者檢查？」「原來823是1947年啊，歷史老師都教錯了」、「好像不是1947年喔，請重新確認一下，才不會筆誤」「日期弄錯導致本篇被炎上，讓我們看看阿北會不會儘速再丟毒雞湯帶風向」。

柯文哲在文中感念，八二三不只是捍衛台澎金馬的指標戰役，更象徵著眾志成城、為自由奮戰拚搏到最後的時代精神，為了確保國家安全，金馬人民很長一段時間為國家做出犧牲與奉獻；他主張降低兩岸的惡意螺旋，增加交流對話，優先處理民生議題，展開對話、為民求利，發展經濟、觀光、創造談判條件，也會務實規劃國軍訓練內容，打造具有專業、實戰、科學、先進訓練的軍隊，建立足以維繫和平的國防嚇阻力，實踐國防預算占 GDP 3% 的里程碑，同時透過全民國防與實戰演習建立全國一致的防衛意識，備戰不畏戰，外交保有彈性，才是確保和平的唯一途徑。

柯文哲在臉書發文緬懷八二三砲戰，一度將年份誤寫為1947年，隨後就更正為1958年，但仍引發網友群嘲。(翻攝自柯文哲臉書)

柯文哲強調，在所有陣亡將士前，我們都應飲水思源 ，感謝當年戰士們的熱血為我們打下自由的屏障、感謝前人胼手胝足充實自由美好的民主家園。在眾多陣亡將士前，我們再次看見和平的代價。過去，金馬在前線守護台灣，未來國家為金馬拚經濟，人民團結、台灣自主、經濟發展、邁向兩岸和平！