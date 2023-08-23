疾病管制署今（23）公布我國今年首例本土傷寒個案，為北部30多歲男性，7月11日起陸續出現發燒、頭痛、腹瀉水便、疲倦、食慾不振等症狀，多次就醫服藥後症狀已改善，8月12日起再度出現發燒、頭痛、關節痛、頸部僵硬、疲倦等症狀，18日就醫採檢、隔日住院，21日檢出傷寒桿菌確診，目前仍住院治療中。

疾管署表示，個案近期無國外旅遊史，僅於6月底曾與家人至離島旅遊，同住家人及同行旅遊者共8人，皆無疑似症狀。衛生單位已啟動各項疫情防治調查，並採集個案同住者及同行者糞便檢體送驗。

疾管署說明，傷寒是由傷寒桿菌引起的腸道傳染病，潛伏期約8至14天（可由3至60天不等），主要經由食用受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水而感染，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。國內今年累計6例傷寒確定病例，其中1例為本土病例，另5例為境外移入病例，境外移入感染國家以印尼（4例）為多。

疾管署監測顯示，近五年（2019到2023）累計46例，包括本土16例及境外移入30例，以20到40歲個案為多，各月份均有病例發生。境外移入感染國家以印尼17例為多，其次為柬埔寨3例，印度及菲律賓各2例等鄰近亞洲國家。

疾管署呼籲民眾注意飲食及手部衛生，食物應充分煮熟並以熱食為宜、烹調及製備過程應避免生熟食交叉污染、飲用水應煮沸或使用瓶裝礦泉水、非立即食用的食物應加蓋後置入冰箱保存，尤其沙拉及冷盤之保存應特別謹慎；此外，落實良好個人衛生習慣，飯前、便後正確使用肥皂及清水澈底清潔雙手，才能有效防範。提醒民眾如出現疑似症狀，請儘速就醫並告知飲食史；醫療院所如發現疑似個案，請於24小時內通報。