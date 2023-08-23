台灣綜合研究院23日發布2023年7月份EPI電力景氣指數，顯示連續三個月用電跌幅收斂，整體產業電力景氣燈號由藍燈轉向為黃藍燈，為去年10月以來連續9顆藍燈之後，首度轉亮出景氣較為改善的黃藍燈。

台綜院23日亦修正第二季經濟成長率為1.2％，單月經濟成長率自4月以來，出現連續4個月向上的趨勢，預測7月份經濟成長率為1.9％。

台灣綜合研究院長吳再益指出，製造業生產活動在產業用電占極大比重，用電量較去年同期至今仍呈現跌勢，但是可以看出近三個月來呈現跌勢收斂，帶動電力景氣燈號開始轉向，在國內消費反彈爆發力道湧現，一口氣推升經濟成長由負轉正。

台綜院統計，7月份台電高壓以上產業用電量，較去年同期衰退3.36％；其中，製造業用電減少3.81％，服務業用電減少1.33％。7月份AI熱潮及旺季備貨效應，推升製造業生產動能，產業生產用電連續3個月跌幅縮小，尤其半導體業及鋼鐵業用電正成長且持續走升。