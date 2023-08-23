為提升投資人可信賴及可比較性之永續資訊報導品質、防止企業「漂綠」，金管會證期局已宣布推動我國接軌IFRS永續揭露準則之規劃，並於17日發布接軌藍圖，規劃2026年適用資本額100億以上公司、2027年適用資本額50億至100億元公司、2028年則適用資本額50億元以下之公司，漸進式達成全面接軌。

李愛玲表示，永續揭露準則是將S1、S2中部份重要資訊包括TCFD、SASB準則等氣候相關資訊，併入公司年報中規劃的永續資訊專章，故未來年報揭露時間將不同於現階段規定的股東會前7～14天，而是提前至與財報相同的每年3月底公布，對發行公司將是不小挑戰。

對此，櫃買中心也將戮力提供各項協助，李愛玲解釋，未來年報要同步揭露永續專章，加上目前已有的永續報告書、資訊申報等，為避免公司作業上面臨重複申報之困擾，櫃買中心將協助發行公司針對重複內容進行比對，直接採用索引方式，僅需申報一套就可適用於多項報表，而明年金管會修改法規後，試用期間也會持續加強宣導。

而為使企業順利接軌IFRS永續揭露準則，金管會邀集相關業務主管機關、學者、專家及相關單位成立專案小組，下設四個分組，分別為（一）準則之採用、（二）準則之導入、（三）法規調適及（四）宣導及訓練。

櫃買中心負責第四分組宣導及訓練，31日將推出「接軌IFRS永續揭露準則專區」網站，提供永續資訊一站式查詢服務，除包含主管機關發布接軌藍圖架構時程規劃、國際IFRS永續揭露準則及我國發布中文版草案外，亦將陸續蒐集外界關心議題，並提供專案小組研議相關範例或指引、座談會Q&A內容等，未來也將於網站置入相關宣導影片與講義。