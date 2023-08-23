台20線94K＋500明霸克露橋河床涵管便道昨晚遭晚間土石流覆蓋，3里再度成孤島，公路總局甲仙工務段今早6時進駐全吊式吊車，將修復中的鋼便橋緊急搭設木工板，讓居民以步行方式進出，不過部落居民仍希望能夠開放車輛，經甲仙工務段評估後鋼便橋結構尚屬安全，今天下午3時開放車輛通行，並限制通行車種及時段。

公路總局甲仙工務段表示，為提供桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里居民農特品運輸及民生車輛通行需求，甲仙工務段緊急針對修復中鋼便橋之鋼柱進行補強斜撐作業，相對提高整體安全穩定性，經評估後鋼便橋結構尚屬安全，惟考量尚未完全全部修復，因此於今天下午3時開放限制車種通行。

可通行車種、時段如下：

（一） 開放通行車種為：（1）5噸以下貨車、（2）9人座以下客車、（3）大型重型機車及機車。

（二） 開放時段為每日上午6時至下午7時每整點放行10分鐘，下午7時至翌日上午6時進行封閉管制通行，以維護用路人安全。

甲仙工務段指出，開放期間請用路人依現場指揮人員引導通行，若經評估有安全疑慮將立即暫停通行，以確保安全。河床涵管便道仍持續加緊施工搶修中，待涵管便道搶通完成後，將改線至河床便道供車輛通行，以利後續進場修復鋼便橋全部作業，目前仍以9月30日完成為目標趕辦，同時建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。