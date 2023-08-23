台體大男籃隊「Desert Rangers」成員響應捐血活動，獻出第1次，直呼「有點緊張」。(林欣儀攝)

適逢農曆7月，再加上近日天氣不穩定，都影響民眾捐血意願，台中捐血中心統計，目前血庫存量僅5.1天，為偏低狀態，為鼓勵民眾挽袖捐熱血，曾經一見血就暈的麗明營造董事長吳春山，22年前開始年年舉辦捐血活動，今年連台體大男籃隊「Desert Rangers」也響應，盼募集1600袋。

台體大男籃隊「Desert Rangers」成員帶著忐忑的心踏上捐血車，他們當中許多人都是第1次捐血，直呼「有點緊張」，但也有人說「要以平常心面對」，希望以後可以成為長期捐血者。

台中捐血中心指出，暑假期間大家出遊多，再加上近日天氣不穩定、午後雷陣雨機率高，連帶影響民眾捐血意願，目前血庫供應台中、彰化及南投、雲林地區醫院用血，需求量約1800袋，但23日統計庫存僅5.1天，低於7天安全庫存量，其中A型血、O型血存量分別為4.3天及4.8天最缺，另B型血、AB型血也不穩定。

過去見血就暈的吳春山說，有感於農曆7月民眾忌諱多、捐血意願較低，再加上暑假容易出現血荒，2001年開始舉辦捐血活動，首年以1輛捐血車共募得125袋血，之後逐漸增加到1次出動6輛捐血車，前2年疫情期間為避免群聚，改為每天2輛車、分3天舉辦，沒想到效果更好，去年募得1500多袋，21年來累計募集超過1萬4256袋。

吳春山說，多年來持續在農曆7月辦捐血活動，許多協力廠商、銀行業者都熱烈響應，配合民眾時間，今年仍採分流方式，23日起接連3天早上9點至下午4點、在西屯區輔會園道旁舉辦，民眾報到後可到麗明營造總部逛逛「豬事如意」博物館，看看近1萬3000隻豬偶館藏，並透過手機APP查看捐血進度，目標盼募集1600袋熱血。