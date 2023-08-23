嘉義市立棒球場一、三壘區觀眾座椅，市府將促廠商全面巡檢。（林居璋提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市立棒球場22日晚上有中華職棒味全龍與統一獅大戰，6000多名觀眾滿場觀賽，陸續有觀眾反映看完球賽後手肘有刺痛感，懷疑座椅手把有問題，嘉義市政府今天表示，球場還在整修保固期內，已連繫廠商現場勘查找出原因，加以改善。

有網友在社群網站發文及照片，並反映22日晚上到嘉義市立棒球場看中華職棒比賽，後來感覺手肘的皮膚有刺痛感，原本以為是被蚊子咬，後來想蚊子咬怎麼可能只有手肘部位？

陸續有網友回應「進場後小孩都反映手臂不舒服，手臂一片紅紅的，覺得刺痛感，本來以為是蕁麻疹發作，原來大家都會…（坐在內野三壘下層）」 ；也有網友留言「坐在內野一壘側上層紅色座位，也是手臂刺痛，手都紅紅的，回家洗澡還是痛」；還有網友指出「進場看球時有打死一隻隱翅蟲」。

嘉義市政府體育場長林居璋表示，觀眾反映的地區主要在一、三壘觀眾區，約有3、4000個座椅，可能與最近氣候炎熱潮溼有關，座椅扶手是PE材質，已連繫施工廠商到現場勘查，找出問題，目前球場還在整修保固期，會請廠商改善，讓民眾能安全放心進場觀賽。