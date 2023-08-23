嫌疑人將自行車停回北投站自行車停放區（未停回原位）。（翻攝畫面）

捷警埋伏查獲嫌疑人。（翻攝畫面）

台北市北投區1名婦人日前因要趕著上教會，貪圖方便在捷運站的腳踏車停車區，將別人的腳踏車騎走，1小時候返還，但卻將車子停在別處，車主要牽車時發現腳踏車不見了報案，警方調閱監視器後鎖定犯嫌，在捷運站埋伏2天，順利將犯嫌送辦。

北捷作為雙北重要交通運輸工具，平均每日旅運量高達183萬人次以上，大多通勤上班族或學生習慣騎機車或自行車到捷運站轉乘搭車，並將車輛停放在捷運站周邊停車區停放，如因一時方便或趕時間而疏未將車輛上鎖，造成愛車失竊，往往造成民眾極大不便及損失。

據捷運警察隊統計去2022年1月至今2023年7月捷運站周邊停車區受理自行車失竊案件。（圖／警方提供）

據捷運警察隊統計去2022年1月至今2023年7月捷運站周邊停車區受理自行車失竊案件總計20件，其中因未上鎖而遭竊計有16件占80%；發生站體於明德站計有6件占30%最多；發生時段以6-10時、10-18時最多。

捷運警察製作標語提醒民眾。（圖／警方提供）

捷運警察張貼標語提醒民眾。（圖／警方提供）

今2023年8月7日捷警隊接獲民眾報案稱於8月4日上午10時將自行車停放在捷運北投站列車軌道下自行車停放區，於8月7日下午18時30分欲前往牽車時，卻發現愛車原地憑空消失。捷運警察隊第一分隊立即派員警到場瞭解狀況，並調閱相關監視器影像，發現於同月7日上午10時許，一名婦人因趕著上教會，於自行車停放區前後來回走動且左顧右盼，而後看到報案人的自行車未上鎖，遂鎖定該自行車並逕行將其騎走代步，約1小時後又將車停放回捷運北投站自行車停放區，惟未停回原位，致報案人欲牽車時找不到而報警處理。經捷警比對分析犯嫌進出站票卡資料，掌握其地緣關係，並鎖定犯嫌身分，鍥而不捨埋伏2日後，終於在茫茫人海中眼尖發現犯嫌，並將其依竊盜罪移送轄管北投分局續辦。

捷運警察隊呼籲，搭乘捷運騎乘自行車轉乘的旅客，可將自行車停放在監視器鏡頭照得到的地方，避免停放在離監視器較遠處，且切記將自行車上鎖，可減少愛車失竊機會。捷警隊亦製作溫馨小貼紙提醒民眾停放愛車後記得上鎖，如欲牽車時發現車輛遺失，可立即通知捷運站務人員、保全或撥打110報案電話，警方將立即到場，並迅速調閱相關監視器影像資料，以保存相關證據，俾車主早日尋回愛車，並將嫌疑人依法送辦；另提醒民眾因貪圖一時方便而擅自騎走他人腳踏車，可能觸犯刑法第320條竊盜罪，最高可處五年有期徒刑。