圓展執行長許起裕表示，圓展目前的產能利用率約在6成，圓展的產品銷售有8成和鏡頭有關。出口到美國因為MIT，在地緣政治下反而受惠，目前客戶並未要求到其他產區生產。

圓展上半年營收12.48億元，年減21%。因應疫情過後「混合辦公」和「混合教學」的新常態，圓展持續強化核心技術，擴大教育和視訊會議市占率。

圓展的五大產品領域包括：教育科技 Classroom Technology、專業影音 Pro AV、智聯健康 Connected Health、視訊會議 Video Conferencing、OEM/ODM 服務 OEM/ODM Services。

許起裕表示，圓展持續採取精實生產和導入AI，每一個產品線都有AI，生產設備也可以自已生產。教育科技是圓展的根，台灣五成教育充電車是圓展出貨。去年和今年上半年美國市場不始預期，受通膨影響排擠教育預算，上半年圓展教育的實物攝影機因此受衝擊，下半年可望好轉。此外，教育充電車今年五月有開始出貨到歐洲。

圓展的專業攝影機Pro AV，上半年不受經濟影響持續成長，目前已和13家業者合作。至於視訊會議市場在前2年已經接近飽合，受到景氣不好，大家對IT的支出會較謹慎。今年視訊會議的營運是往下，明年持平，2025年才有機會向上，主要是聚焦在大型會議室。