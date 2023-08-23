民眾黨總統參選人柯文哲拋出，他也會以最開放的態度與各黨領袖展開對話、拋棄舊框架、建立新共識。對此，國民黨發言人楊智伃直言「當然是樂見」，因為必須要朝著非綠大聯盟的方向來進行，只要大家團結一致，政黨輪替，下架民進黨的理念一致，國民黨都希望與非綠陣營的領袖一起喝咖啡、吃飯聊天，都是很好的安排。

對於國民黨是否擔心「郭柯合」？楊智伃回應，不需要有太多猜測或想像，相信最後大家會團結一致，國民黨也會努力拉高國民黨總統參選人侯友宜的民調支持度，相信最後一定可以獲得民眾支持。

針對近日民調顯示，侯友宜在本命區新北排名老三。楊智伃認為，現在很多民調數據上看起來都有落差，如同國民黨主席朱立倫所說，各家民調都會參考，還是會依照自己內部策略、步驟、內部的民調好好調節大家未來的腳步，相信在未來只要能夠繼續團結，到各縣市跟縣市首長、地方派系、地方勢力拜會，團結，未來民調一定會慢慢上升。

此外，針對苗栗縣前縣長徐耀昌退黨，楊智伃強調，在黨的考紀規定裡面，公開退黨後，需要透過黨部同意，後面有結果由考紀會回覆。