行政院國發基金今舉辦「創業天使投資方案成果發表會」，宣布累計通過投資新創事業238家、投資金額32.83億元，帶動民間資金共同挹注新創事業117.54億元的營運資金；國發會主委龔明鑫表示，台灣新創事業生態從當初荒漠，現在正蛻變形成沃土，為了扶植新創產業，天使投資方案規模已從10億元加碼至50億元，若後面資金不夠，承諾再加碼至100億元規模也沒問題。

龔明鑫表示，加碼前提是投資的新創家數必須不斷增加、擴大，強調這不是財大氣粗，而是國發基金有能量來支持新創產業。

龔明鑫解釋，創業天使投資大致分為兩種形式，第一，創投業者願意投資新創，帶領新創往前走，也尋求天使投資的支持，另一種是沒有創投投資，新創公司單獨來申請天使投資；隨創業天使投資方案的推動，我國新創環境逐漸成熟，由政府帶動投入新創事業的機構及投資人也愈來愈多，新創事業生態已經從當初荒漠蛻變形成沃土，龔明鑫表示，國發基金創業天使投資方案扮演資金點火的角色，期望打造多元新創生態系。

對於新創的全世界趨勢，龔明鑫分享，當前最夯的是數位轉型、淨零轉型，不過，新創不會拘泥一定要什麼樣的產業，只要各行各業願意做嘗試，未來都有扮演關鍵性角色的機會。

創業天使投資方案累計通過投資新創事業238家，龔明鑫表示，今年增加的家數為36家，比起以往確實是少了一點，原因是審查委員獨立運作，外界沒辦法影響他們的決定，今年比較嚴格，但必須給予尊重，也呼籲新創用另個方式的參加，由創投公司先投資，承諾培育新創慢慢長大，國發基金與創投相互搭配來投資，扶植新創產業。

國發基金執行秘書蘇來守表示，國發基金持續陪伴新創事業發展，新創事業獲得國發基金投資的第一桶金後，要如何發展得更好，甚至成為獨角獸，可以再透過國發會NEXT BIG新創明日之星計畫衝向國際，成為國際上關鍵的力量及閃亮的新創之星。