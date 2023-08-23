北市警局兩線三星林姓警官，去年鬧出集體喝花酒、騷擾小姐風波，原本此事告一段落，但被騷擾的小姐最近認為疑似被人跟蹤、警告，忍無可忍決定前往婦幼隊報案，指控林半哄半騙將她帶到旅館指侵，對此北市警局表示，在被害女子提告後，督察室重新調查，全案已於7月20日移送北檢偵辦中。

酒店小姐向媒體指控，去年底林姓警官來店裡酒喝，她早向幹部表明沒有做S，林也騙她說出去吃宵夜而已，但後來卻帶她到賓館，後來開始對她猥褺、亂摸，甚至指侵。

被害女子更指控，事後林還不斷騷擾她、約她去吃飯，讓她覺得不堪其擾，最後也沒辦法好好上班只能辭職，但更讓她害怕的，就是最近兩次收到不具名的信件，裡面還有她在路邊等車的照片，疑似有人在跟監她，一連串遭遇讓她難以忍受，決定向婦幼隊提告林妨害性自主。

北市警局督察室表示，原在公關室的林姓警官今年1月3日，遭檢舉非因公涉足不妥當場所，經主動調查違反警紀，記過兩次並調整服務單位，但當時被害人不願接受督察人員訪談，所以全案致有進一步查證。

被害女子7月初提告後，督察室7月7日重新調查該案，並報請北檢指揮偵辦，全案於7月20日將林移送北檢，北市警局將視偵結情形，擬議相關人員的行政及考監責任。

北市警局強調，對於員警違法違紀行為，秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度查辦，對違反法令之員警將從嚴查處，以淨化警察陣容。

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