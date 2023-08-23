晶圓代工大廠台積電近期股價在550元附近震盪，有網友在PTT發文指出，這次AI指標股如廣達、緯創等都大幅上漲，而台積電雖然有吃到AI題材，但股價卻沒有太多動靜，彷彿一隻牛皮股，「這樣是不是有可能未反應？有機會補漲嗎？」

其他網友紛紛表示，「真正的AI股，但AI是拿來炒的沒獲利可言，台積電這麼大AI才占6%」、「AI的錢都被輝達賺走了，台積電就是賺個代工辛苦錢而已」、「蘋果今年賣不好，台積電剩下4字頭都有可能， 公司三度下調財測，你都不怕再買」、「美國建廠拖油瓶現在又要去歐洲，等著被抗議到關廠吧，現在不空等何時」。

台積電總裁魏哲家日前在法說會上表示，定義為CPU、GPU以及AI加速器等執行訓練和推論功能的伺服器AI處理器，需求約占台積電總營收的6%，預期這項需求未來5年將以近50%的年複合成長率(CAGR) 成長。魏哲家也說，AI需求近期確實很強勁，後段先進封裝尤其是CoWoS產能，目前供給吃緊不足以支應客戶需求，未來將會盡快擴產。

法人圈則傳出，台積電7月20日二度調降今年財測目標，將全年營收目標（美元）預估值由年減1％～6％，調降至10％，但因近期景氣持續低迷，恐有三度降調財測至年減12％的可能。台積電則澄清此訊息純屬市場臆測。