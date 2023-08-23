820舉行「還路於民大遊行」，民進黨總統參選賴清德人也出席，賴清德今在民進黨中常會中，針對行政院提出「行人交通安全政策綱領」，及通過《道路交通安基本法》草案等表示，應用科技輔助，從教育面、執法面，提出新的制度，逐步達到2040年行人零死亡目標。

行政院提出「行人交通安全政策綱領」，並通過《道路交通安基本法》草案送立院審議，賴清德表示，要以「2040年行人零死亡」為目標，這是代表台灣文明進步的象徵，台灣有「0到6歲國家一起養」、「長照2.0」、「減免私立大專學雜費3.5萬」，未來還要推動「0到22歲國家來照顧」，除了這些社會安全網的部分。另外，再加上健保制度，讓台灣整個社會安全網更完整。

他說，現在要往保護行人安全的方向進行，目標雖然困難，但這是文明進步的一環，如果大家眾志成城，包括應用科技輔助，從教育面、執法面，提出新的制度，大家共同來合作，逐步在2040年達到目標。

他強調，民進黨不只有民主、自由、經濟的成就，過去在社會安全制度的成就，幫助弱勢家庭、身心障礙者，可以在台灣這塊土地上立足生活，現在我們要接著在交通安全面向上進一步努力。

此外，他說，非常感謝黨團總召柯建銘、各位常委以及黨中央各位同仁努力，過去一個禮拜他擔任蔡英文總統的特使，前往巴拉圭共和國參加新任總統貝尼亞就職典禮，也利用這個機會過境美國紐約、舊金山，當然也感謝美國秉持安全、舒適、便利還有尊嚴的原則，協助他過境。

他說，這一個禮拜中，感謝柯建銘代理會議主席，也感謝同仁大家的努力，後續距離總統大選還有五個多月，希望大家持續努力，爭取最後的勝利。