細看近20年間六都繼承加贈與移轉棟數占比的變化，全都上升超過10個百分點。在2003年，六都的繼承＋贈與移轉棟數占比，台北17.1％稍微較高之外，其餘五都都在12.6％以下，桃園市更是只有7.8％。到了2008年，六都的繼承加贈與占比也僅增加0.6％-3.4％之間，台北和新北甚至下降2.7％和0.3％，顯見當時繼承和贈與並非國內建物移轉的主流方式。

但是從2013年開始，繼承加贈與移轉棟數占比便開始明顯增加，六都的占比全數突破雙位數，台北和台南更是衝破2成，高雄也高達19％。2018年，繼承加贈與占比增加的態勢不減，除了桃園市的占比仍在2成以下，其餘五都都突破2成。

到了2023上半年，全台和六都的繼承加贈與比例已全數突破2成，台南高雄叩門3成大關。而台北市更是衝上38.6％，在20年間，台北市繼承＋贈與的占比增加超過21個百分點。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，造成繼承、贈與占比在近20年間的明顯增長，背後的原因眾多，可能包括高齡化、少子化、以及避稅等等，但是高房價現象恐怕就是主因。

高房價問題若是持續未解，房屋變成「傳家寶」，一代傳一代的現象，恐怕將更為普遍，對於房地產產業、民眾居住品質、甚至社會發展，可能都有深遠影響。