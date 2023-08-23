網路報稅獎部分，以手機、在國稅局以外處所使用網路或稅額試算以線上或語音回復確認完成111年度綜合所得稅申報者，計有400萬餘名符合抽獎資格，共抽出5,836名，頭獎獎金20萬元一名、貳獎獎金10萬元兩名、參獎獎金5萬元三名、肆獎獎金1萬元十名、伍獎獎金5,000元20名、陸獎電子禮券1,000元800名及普獎電子禮券200元5,000名)，獎額計255萬元。

至於手機報稅加碼獎，符合網路報稅獎抽獎條件且使用手機完成報稅者，計有129萬餘名符合抽獎資格，共抽出電子禮券500元3,000名，獎額計150萬元。

最後是E化繳退稅加碼獎：符合網路報稅獎抽獎條件且使用E化方式繳納綜合所得稅結算申報自繳稅款或設定金融機構帳戶辦理直撥退稅者，計有322萬餘名符合抽獎資格，共抽出電子禮券200元3,000名，獎額計60萬元。

該局進一步說明，現金獎中獎人計36名，將以掛號郵寄中獎通知，請中獎人收到中獎通知後於所載期限內回復領獎資料，獎金超過20,000元者，應依規定辦理扣繳，將扣除中獎人應繳納10％扣繳稅款後，餘額匯入中獎人指定其本人銀行帳號。

電子禮券中獎人計11,800名，將依中獎人於申報111年度綜合所得稅時所留存之手機號碼，以簡訊通知中獎訊息及超商電子禮券序號，請中獎人收到簡訊後，於期限內至7-11 ibon機操作兌領，逾期未領或無法送達簡訊通知者視同放棄。