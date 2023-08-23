Moxa台灣區總經理林世偉表示，5G專網的終端應用中，智慧工廠建置目前是需求最大的項目，而建置智慧工廠會引進多元的先進機器與設備，但這些設備使用多樣化的通訊協定或是專屬通訊協定，卻是增加應用系統整合困難度的主因之一。

林世偉表示，為加速多種機台設備之間的應用系統整合，Moxa提供了最佳解決方案，讓終端設備製造商透過開放標準開發可支援需快速擴充的網路架構和更多智慧製造應用的設備，不僅加速應用系統的整合和提升擴充性，更能帶來高效、實時和可靠的數據通訊。

Moxa表示，5G專網在垂直市場的應用不僅是帶動整體產業升級的關鍵，更啟動了開放性無線接入網路（O-RAN）的市場契機和新型態的產業生態系。然而，當產業實際需要或計劃導入5G專網時，業者往往碰到許多不確定性，營運技術（OT）和資通訊技術（ICT）進行多網融合的複雜度極高，Moxa均可發揮其深厚的工業網通實力，為業者打造低延遲、大頻寬、多連結的安全5G無線通訊骨幹網路。其5G專網事業與研發團隊更可與基站業者和網路系統整合商密切協作，為智慧工廠打造可迎接以資料為中心的轉型方案。