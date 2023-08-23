桃園市龍潭區中豐路一間超商員工，昨（22日）傍晚通報警方，店內有3名年年幼孩童無助地趴在座位區休息，但都沒有看到家長，擔心孩童的安全，員警到場了解，郭姓3兄妹（8歲、7歲、5歲）早上趁著懷孕母親不注意，偷偷相約外出，但卻找不到回家的路，中午因為體力不支，才會選擇在到超商休息。警方顧及3名兄妹安全先帶返派出所安置。

據了解，轄區龍潭分局聖亭派出所警員劉憬霖、劉立夫和實習生鄭政儒，昨（22日）巡邏時，接獲中豐路超商店員報案，指稱有3名幼童趴在超商桌面上休息很久，員警到場關心，發現他們說話有氣無力，表示好久沒吃東西。

警員劉憬霖自掏腰包買熱食給他們享用，當3兄妹飽餐一頓後，員警安撫邊則技巧性詢問，他們才慢慢說出自己的名字跟家人電話，警方立即聯繫家屬，才得知他們家中僅有懷孕的母親在家也無交通工具，為顧及幼童安全及防止再次走失，員警開巡邏車將3兄妹平安送回返家。

焦急如焚的母親看到警察帶著3兄妹返家，當場熱淚盈眶，母親表示，如果沒有警方及時的協助與處置，3兄妹在外不知道會遇到什麼危險，員警也提醒應隨時留意家中幼童動向，避免意外發生。

龍潭警分局分局長張鶴瓊表示，對於幼童的安全不能有絲毫大意，呼籲民眾家中若有年幼孩童，一定要隨時關注他們的動向，勿因一時不察而發生憾事，若民眾於路上發現疑似走失兒童，可撥打110請警方到場協尋親屬，以免發生危險。