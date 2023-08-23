「班班有冷氣」計畫近期被外界質疑實行後會造成教室內二氧化碳濃度過高，對教室內空品與學生身心狀況造成不良影響，國民黨屏北立委參選人黃明賢要求，屏東縣政府環保局及教育處應正視隱藏的空品風險，拿出有效對策，確保學生身心健康。

屏東至正國中家長會長董秀蓁擔心，在天氣炎熱的屏東，開冷氣機會遠比中北部縣市更多，家長們擔心學生長時間在空氣流通不佳的冷氣房內，是否會因為二氧化碳濃度偏高而造成學生學習成效與身心狀況的負面影響。

且根據研究顯示，當室內二氧化碳濃度過高，除了會刺激呼吸中樞造成呼吸費力或困難等感覺，也會產生嗜睡、反射減退、倦怠等症狀，這些都是強力推行「班班有冷氣」的蔡英文政府忽略的部分。

屏東縣議員陳揚表示，環保局應在屏東縣各中小學教室內安裝「空氣品質監測」系統，固定監測學生學習場域的空氣品質，並且協助教育處研擬制定「教室空氣品質」指引，讓在第一線教育人員能清楚掌握如何確保校園冷氣房內的空氣品質。

屏東縣議員蘇資婷與黃明賢皆主張，應在縣內國中小校園室內教學場域裝設「空氣對流扇」與「空氣置換機」，多管齊下讓縣內學生能在舒適的冷氣房內學習時也能確保空氣品質。

屏縣府教育處長楊英雪強調，開學在即，會持續引導學校並利用校長群組及督學到校視導時加強宣導，於下課期間對各教室進行開啟門窗適度通風換氣，以促進空氣流通，避免二氧化碳濃度過高。