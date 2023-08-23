1名科技業女工程師因罹患「帶狀皰疹」，於2021年過年因值小夜班便向沈姓主管請求提早下班，事後因請病假檢附收據，沈男事後卻用軟體與同事開會時，將女工程師的病情告知與會人士，女工程師憤而提告，一審判刑2月，可易科罰金6萬元，二審仍依違反個資法，判刑2月，得易科罰金。

判決書指出，沈男是某高科技公司台中廠某部門的主管，林女為部門工程師，林女於2021年3月間因罹患「帶狀皰疹」，想要提早下班，但沈男卻於當天下午透過部門通訊群組，公布林女提早下班原因，還稱林女是「老人家」、「身體虛不太能熬夜」。

沈男當天使用公司內部通訊軟體的語音功能，與同事開會時提及林女患有帶狀皰疹，讓與會者因此得知林女上述疾病史，林女事後向公司請假，並檢附診所就醫收據讓沈簽核，並得知沈公開跟同事提到她的病名，認為洩漏其個人隱私，憤而提告。

沈男辯稱林女當天若提早下班，也沒有助理工程師，會造成1個人要分擔2個人的工作，因此才向同事提到林女的病，希望讓大家知道林女生病了，擔心林太操勞容易犯錯，所以當下立刻派人幫忙，希望有人能夠幫忙林女，並沒有損害的意思。

法官認為，其中內部通訊指「你知我知大家知」、「若是她老人家在01：00之前想要離開」等語句，明顯帶有嘲諷之意味，再對照此封電子郵件內容之前後脈絡、語意，沈男有意以諷刺之口吻描述林欲提早下班之請求。

一審法官認定，沈男向內部同事告知林女病名，已構成違反《個人資料保護法》，依法判刑2月，可易科罰金6萬元，沈男不服上訴二審，台中高分院以沈觸犯《非公務機關非法利用特種個人資料罪》，將上訴駁回，維持原判決2月徒刑，可易科罰金。