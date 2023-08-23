新北地檢署今年1月指揮法務部廉政署、新北市刑警大隊針對新北市殯葬處火化場集體收賄案件發動3波搜索，包含席姓被告等21人之居住所及工作處所，訊問被告、證人共59人次，最後21名被告全數認罪，並繳回不法所得2047萬7800元，檢方依貪汙治罪條例提起公訴。

新北檢指出，席男為火化場操爐員兼任領班，其餘20名被告現為或曾為火化場臨時及約僱人員，席男等人收受殯葬業者賄賂，以在火化許可證內夾有500至2000元不等的現金、直接交付現金或以每具遺體 2000元乘以該月火化數量後，按月交付等方式對價，協助業者挑選特定時間火化、加快火化速度或挑出骨灰中的雜質、使火化後骨頭更完整、協助密封骨灰罈等相關火化職務。

而席男在2020年2月1日起任職火化場期間開始收受賄業者賄賂，並由席男與值班人員代表收錢，再由席男於每月10日、20日、30日平均分配給其他共犯，期間總計收受賄款達3053萬1500元，最後21人全數認罪，並追回2047萬7800元不法所得，而行賄業者部分檢方正在另案偵辦中。

檢方表示，本案由新北市政風處提供情資後，由檢察官指揮司法警察機關積極偵辦，釐清犯罪情節並查扣、追繳犯罪所得，以維護公務員執行職務之廉潔性、杜絕不當之紅包文化及剝奪被告等之犯罪利得。