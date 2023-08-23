周湯豪獲金獎肯定。（環球音樂提供）

周湯豪（NICKTHEREAL）去年締造高口碑的「REALIVE」世界巡演，不僅被業界譽為「一輩子一定要朝聖的演唱會」，近期舞台設計更獲位列「亞洲三大設計獎」之一K DESIGN AWARD頒發金獎殊榮。身為演唱會創意總監的他，當初一手包辦「REALIVE」視覺統籌、造型與舞台設計等多職，目前人在泰國度假的他，得知獲獎第一個反應打趣說：「我好像就是做幕後的料，哈哈！」

周湯豪「REALIVE」巡演去年11月起登上北高雙蛋3場，吸引3萬人朝聖，首創演唱會結合時尚伸展台，以大型LED打造15米高的透明造型櫥窗與延伸至「日」字玻璃地坪環繞搖滾區，以非常規的創新模式，在透明伸展台下方裝置等長LED屏幕與燈光，創造更多變的色彩渲染與視覺饗宴；伸展台末端9米寬的第二舞台暗藏3米高升降舞台，不僅讓周湯豪能與不同區域的觀眾互動，升降台各面皆佈滿LED屏幕，讓各角度的觀眾皆有完整的觀賞體驗，也展現周湯豪對潮流與時尚品味的極致美學，獲得K DESIGN AWARD評審團高度正面評價，因而頒發金獎殊榮，他謙虛將功勞歸給製作團隊，也笑說：「上次也是得到幕後的獎，哇！我好像把自己搞得像是專業在做幕後的。」

他與媽媽比莉近日赴泰國旅遊，他大方在社群分享戲水照，白到發亮的「白斬肌」讓粉絲驚呼，他幽默寫道：「泰水啦！泰棒啦！我泰白啦！」也表示「我很盡力曬了」；他也分享帶著親友到餐廳用餐，餐廳播放媽媽的經典歌曲〈什麼都不必說〉，可見開放式廚房的廚師與員工們都跟著節奏起舞，賓主盡歡。

談到在當地有趣的事，他透露休假解鎖吃貨本性，笑說：「我每天都在吃打拋，每天三餐都在吃打拋，狂吃打拋。」雖然玩到不想上班，但還是透露接下來還是會有許多合作與演出，就等粉絲期待了。