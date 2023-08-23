據日本「朝日電視台」今（23）日報導，東京電力公司（TEPCO，東電）正為明（24）日福島第一核電廠核汙水排海進行準備，但若氣象條件不合適，24日的排海計劃可能取消。

日本政府22日宣布，將於24日啟動福島第一核電廠核汙水排放入海作業。東電當天表示，將在17天內排放第一批共7800噸核汙水。2023年度預計排放約3.12萬噸，氚總量為5兆貝克勒爾，約為東電年計劃排放量上限（22兆貝克勒爾）的2成。日本政府的核汙水排海決定，引發國際社會強烈批評和反對。

東電將經過海水稀釋的1200立方公尺核汙水存放在大型水槽中，並檢測放射性物質氚的濃度。測定工作自22日開始，如果24日上午10點前，其濃度不到1500貝克勒爾／升，東電將照計劃將核汙水通過海底隧道排放。但如果氣象條件不佳，海浪過高情況下，船上的海上監測點無法進行濃度測定，排海計劃將取消。