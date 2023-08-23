創作歌手Ariel蔡佩軒近日做出人生重大決定，宣布離開台灣回到加拿大生活。熱愛音樂的她表示仍會持續創作寫歌，不放棄歌唱事業，返回加拿大繼續創作，自己為此哭了兩個禮拜。她心中最捨不得就是一路支持她的粉絲：「大家還是可以透過網路聯絡，心還是連在一起，每次表演粉絲都會出現，看到大家我就覺得很暖心！雖然知道自己只是暫時休息，但一想到這次離開，就會有種好像分手的感覺。」

蔡佩軒在社群平台發影片表示：「休息，是為了走更長遠的路。這段時間會繼續寫歌、線上發歌，也跟你們分享回加拿大的生活。謝謝一路的支持，我們一起加油。」她坦言自己從加拿大回台灣五年時間，在同一個環境不間斷地做音樂，讓她感到有點倦怠，下決心返「加」是為了「找回初衷」，並預告年底就會回到台灣參加跨年演出，到時候就可以和粉絲相聚。

蔡佩軒坦言現階段感到倦怠、窒息，決定暫時卸下台灣歌手的身分。（圖／FB@蔡佩軒）

蔡佩軒從小跟家人移民加拿大溫哥華，求學時就展現音樂天賦，後來畢業於不列顛哥倫比亞大學（UBC）藥學系，擁有藥師執照，但她為了追求歌手的夢想，不惜放棄年薪兩百萬的工作，2018年7月來台發展，短短5年就有卓越的表現，除了音樂作品常躍上排行榜，YouTube影片總點閱次數還破億，入選台灣100大最具影響力網路名人，更和玖壹壹、周興哲及蔡依林並列2019年台灣百大YouTube頻道中僅有的四位音樂人。

如今蔡佩軒宣布回加拿大生活，網友紛紛留言祝福：「謝謝這段時間Ariel帶給我們的快樂，我們會等待下次重逢的時刻到來，加油。」、「希望還能聽到妳的美好作品」、「等妳回來」、「很棒，祝福妳哦」。