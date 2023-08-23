瀧厚炙燒熟成牛排以沉穩藍色裝潢與寬闊座椅打造舒適用餐環境。（瀧厚餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

瀧厚炙燒熟成牛排歡慶開店推三重優惠，包括香濃起士棒免費換、指定餐點享5折等。（瀧厚餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

瀧厚餐飲集團看準牛排商機，把握暑假最後檔期，一連開2家門市，鎖定親子客聚客效應的量販店，分別是苗栗頭份大潤發，以及新北蘆洲家樂福，除了提供肉品外，也能搭配自助吧享用。歡慶開幕，包括新品「莫札瑞拉香濃起士棒」免費送，還能享「法式牛肝菌菇燉飯」5折優惠，以及「酥炸魚柳條」買一送一。

瞄準每年180億的牛排商機以及親子客的龐大市場，「瀧厚炙燒熟成牛排」8月14日登場苗栗頭份大潤發，8月25日插旗新北蘆洲家樂福，看好量販店在社區的聚客效應，打造購物用餐一站式，爸媽們不用辛勞走出戶外就能享用高CP值的牛排美味，其中濕式熟成手法的肋眼牛排、老饕菲力牛排是招牌，不吃牛的也能選擇戰斧豬排或雞腿排，搭配無限享用自助吧，讓飽足感再升級，其中蕃茄牛肉羅宋湯滿滿的大塊牛肉，酸鹹香滋味非常受歡迎。

歡慶新店開幕，全門店推出三重優惠，要讓消費者吃飽又划算，第一重即日起至8月31日，於週一至週四於線上完成前一日訂位，即可享每桌贈送「莫札瑞拉香濃起士棒」乙份；第二重9月4日至9月14日，加入瀧厚會員即可享「法式牛肝菌菇燉飯」5折優惠；第三重9月15日至9月30日，加入瀧厚會員即可享「酥炸魚柳條」買一送一。