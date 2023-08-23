俄羅斯國家安全委員會副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示，莫斯科可能兼併喬治亞分離地區南奧賽提亞（South-Ossetia）與阿布哈茲（Abkhazia）。

路透社報導，俄羅斯前總統麥維德夫在「辯論與事實」周報（Argumenty i Fakty）今天刊登的文章中寫道：「加入俄羅斯的想法在阿布哈茲和南奧賽提亞仍然很受歡迎。」

麥維德夫表示：「如果具備充分的理由，這想法很有可能成真。」

俄羅斯軍隊2022年2月入侵烏克蘭以來，麥維德夫一直將自己視為俄羅斯最鷹派的政治人物之一。

蘇聯解體後，喬治亞失去對阿布哈茲和南奧賽提亞的控制。喬治亞於2008年嘗試以武力手段重新掌控南奧塞提亞，但遭莫斯科反擊，莫斯科並承認南奧塞提亞是獨立國家。

儘管俄羅斯與喬治亞關係此後有所改善，但麥維德夫指責西方透過討論北大西洋公約組織（NATO）可能接納喬治亞而在該國製造緊張情勢。

麥維德夫在紀念承認南奧塞提亞獨立15週年的文章中提到可能的兼併時說：「如果我們擔憂事態發展更加趨近現實，我們不會等待。」

喬治亞官員一再表示，他們致力於加入美國領導的軍事聯盟北約，以維護該國的領土完整。

俄羅斯去年9月宣布吞併烏克蘭4個州，即頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、赫松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia），但這些吞併都沒有得到國際承認。