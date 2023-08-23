騎機車的年輕人是發生交通事故高風險族群，尤其是剛取得機車駕照的18至24歲年輕人，發生事故比例接近3成。台南市政府為鼓勵年輕人考照前先到駕訓班接受完整訓練，今天宣布除中央補助每名學員1300元外，市府也採取「疊加補助」方式補助1000名每人1300元，亦即參加機車駕訓的學生可獲2600元補助。

市府交通局長王銘德表示，根據交通部道安資訊查詢網數據顯示，台南市2022年騎乘機車事故4萬8720人，約占全體交通事故數8成；其中，剛取得機車駕照的18至24歲年輕人，發生機車事故有1萬3327人，比例接近3成，其中還有19人死亡。

王銘德認為，鑑於機車的防護性較弱，事故發生後經常造成嚴重傷害，多數都是騎乘觀念與技巧不足所致，因此年輕族群是交通安全宣導教育重要的一環。但交通部2023年補助全市機車駕訓名額3000個，直到7月已完成的參訓人數卻只有大約1300人，執行率43％，顯見中央政府提供補助訓練費1300元，並沒有充足的誘因吸引年輕人參訓，導致推廣成效有限；市府評估後，決定透過多方合作增加補助金額，希望提高年輕人參加機車駕訓的意願。

交通局還說，此次學生專案補助計畫，除了中央提供補助台南地區機車駕訓班每名學員1300元經費外，市府也疊加1000名補助每人1300元，並由機車駕訓班減收報名費，因此實際只需支付最多500元，就能接受完整的機車駕訓。

交通局指出，此一計畫從今年8月1日至11月30日，只要是高中職以上的在學學生，出示學生證或榜單等證明，在補助期程內報名參加全市5家機車駕訓班，並完成訓練及考取駕駛執照，即可享有補助，補助名額用完為止。