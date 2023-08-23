女星趙薇因飾演電視劇《還珠格格》中的「小燕子」一角而走紅，然而她卻在2021年時遭到全面封殺，不僅作品下架、微博超話也被封。不過神隱許久的她，近期除了在機場現身，更頻頻在社群上發文，疑似為復出試水溫，還有忠實粉絲建議：「可在台灣發展。」

女星趙薇被封殺後行蹤成謎，就連社群也鮮少更新，還有傳聞稱她已秘密移民至法國，直到她在IG上透露和父母在北京，還被網友直擊她在機場拿的是大陸公民身分證，才使相關傳聞逐漸平息，不過仍有不少人相當好奇她的動向。

趙薇日前曾在IG上發文曬出一張佛像照，並在貼文中寫下：「拉薩吉本崗藝術中心」等字句，看似在公開行蹤。此外，昨(22日)適逢一年一度的七夕情人節，她也在社群上曬出一張藍天白雲的風景照，仔細觀察還可見到圓月高掛在天上，雖然貼文中未附上任何字句，仍讓粉絲看得嗨翻。而趙薇除了2022年曾更新過一次貼文，直至今年8月份才再度更新動態；比起過往間隔約一年才一次的更新，頻率明顯上升，進而引發她在為復出試水溫的傳聞。

相關貼文曝光後，除了有網友在其底下留言詢問她是否準備復出以及未來的工作計畫，更有忠實粉絲提及：「你可以去台灣拍電影，台灣也有很多你的粉絲，期待你快點復出。」也有不少人表示：「姐姐，看到你的分享很快樂」、「薇姐，兩年了，真的太想你了。」